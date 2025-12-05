Бабушку оставленного в подъезде младенца задержали

В Альметьевске полиция задержала 55-летнюю женщину, оставившую новорожденного внука в подъезде многоэтажного дома, сообщает МВД по Татарстану. Следствие установило, что дочь задержанной, не вставшая на учет по беременности, не хотела воспитывать третьего ребенка из-за тяжелого материального положения и поручила матери оставить младенца в больнице.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили адрес проживания и задержали 55-летнюю гражданку одной из стран Центральной Азии, которая оставила новорожденного в подъезде многоэтажки на улице Ленина, — говорится в сообщении.

Однако, по словам задержанной, в медицинском учреждении было слишком многолюдно, и она приняла решение оставить ребенка в подъезде ближайшего дома. В отношении бабушки возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что брошенный младенец был обнаружен в общежитии одного из колледжей. В ведомстве заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности при наличии для этого законных оснований.