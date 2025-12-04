Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Женщина подбросила младенца в подъезд и скрылась

Соседи обнаружили младенца в подъезде жилого дома в Альметьевске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новорожденного младенца подкинули в подъезд жилого дома в Альметьевске на улице Ленина, сообщает Telegram-канал «Альметьевск 1». Ребенка обнаружили соседи, которые немедленно вызвали медицинскую помощь и полицию.

В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. По версии следствия, ребенка оставила женщина в белой куртке с капюшоном и черной сумкой, попавшая на камеры видеонаблюдения, ее сейчас разыскивают.

Ранее в УМВД России по Еврейской автономной области сообщили, что в Биробиджане возбуждено уголовное дело после обнаружения на улице раздетой трехлетней девочки. Ребенка оперативно доставили в больницу, где медики заявили об отсутствии угрозы для ее жизни и здоровья.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что брошенный младенец был обнаружен в общежитии одного из колледжей. В ведомстве заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности при наличии для этого законных оснований.

Также в туалете одного из офисных зданий Таиланда была обнаружена живая новорожденная девочка. Ребенка в сливном бачке нашла уборщица, услышавшая детский плач, а полиция в настоящее время устанавливает личность матери.

