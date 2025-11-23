Международный муниципальный форум стран БРИКС
Трехлетнюю девочку нашли без верхней одежды на морозе

В Биробиджане прохожая нашла раздетую трехлетнюю девочку на улице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Биробиджане возбуждено уголовное дело после того, как прохожая обнаружила на улице раздетую трехлетнюю девочку, сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области. Ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где врачи констатировали, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

По данным следствия, 22-летняя мать девочки, находясь у себя дома дома в компании знакомых, употребляла спиртные напитки, после чего решила продолжить отдых в другом месте. Она оставила трехлетнюю дочь со своей 38-летней знакомой, которая позже ушла, оставив спящего ребенка одного в квартире. Девочка проснулась и вышла на улицу, где ее обнаружила прохожая.

В отношении 38-летней жительницы Биробиджана возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Проводится проверка также в отношении матери ребенка, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Ранее в Республике Тыва двухлетний мальчик насмерть замерз в пристройке частного дома из-за беспечности отца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Тело ребенка с признаками переохлаждения было обнаружено утром 17 ноября на территории домовладения в селе Дурген.

