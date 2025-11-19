Двухлетний мальчик выбрался ночью на улицу и насмерть замерз В Туве ребенок насмерть замерз из-за недосмотра пьяного отца

В Республике Тыва двухлетний мальчик насмерть замерз в пристройке частного дома из-за беспечности отца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональном управлении СК. Тело ребенка с признаками переохлаждения было обнаружено утром 17 ноября на территории домовладения в селе Дурген.

По данным следствия, 16 ноября вечером местный житель, оставшись с двумя малолетними детьми одного и двух лет в отсутствие матери, не обеспечил надлежащий присмотр. В результате двухлетний мальчик оказался в неотапливаемой пристройке.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики.

