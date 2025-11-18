Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ребенок проглотил семь магнитный шариков

В Нижнем Новгороде врачи спасли проглотившего магнитные шарики ребенка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Нижнем Новгороде двухлетний малыш проглотил семь магнитных шариков от конструктора, сообщил представитель здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале. Родители обратились за медицинской помощью только спустя сутки после происшествия, что осложнило ситуацию.

Во время медицинского осмотра в Детской городской клинической больнице №1 врачи выявили, что магнитные элементы застряли в пищеводно-желудочном переходе через складку слизистой оболочки. Это потребовало срочного медицинского вмешательства.

Врачи больницы успешно провели операцию по удалению магнитных шариков из организма юного пациента. Все семь опасных инородных тел были извлечены, что позволило предотвратить развитие серьезных осложнений.

Ранее врачи Рязанской ОКБ провели успешную операцию по спасению стопы пациентки с двухлетней язвой. Сложность заключалась в расположении язвы в нижней части стопы. У пациентки также был диагностирован сахарный диабет второго типа. Сейчас состояние женщины улучшилось благодаря антибактериальной терапии и грамотному лечению.

Нижний Новгород
операции
дети
врачи
