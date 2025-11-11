Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:46

Рязанские врачи спасли пациентку с двухлетней язвой от ампутации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из Рязанской ОКБ спасли пациентку с двухлетней язвой от ампутации стопы, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу медучреждения. Сложность операции заключалась в том, что язва была расположена в нижней части стопы.

Сообщается, что на месте травмы имелось набухание мягких тканей и повышенное давление при движении, однако признаков инфекции медики не обнаружили. Также у пациентки был диагностирован сахарный диабет второго типа.

Лечение провели с помощью антибактериальной терапии, регулярной хирургической обработки язвы и специальных перевязок, также женщине удалили некротизированные ткани. Сейчас состояние женщины улучшилось.

Ранее подмосковные врачи вытащили пипетку из мочевого пузыря мужчины. Состояние пациента удовлетворительное, его скоро выпишут из больницы.

Рязань
хирурги
язвы
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Американского миллиардера обвиняют в создании секс-подземелья для пыток
В Грузии отметили странную деталь при пропаже турецкого самолета с радаров
Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича
Врач объяснил, как бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной
Форвард «Барселоны» Ямаль пропустит ноябрьские игры сборной Испании
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.