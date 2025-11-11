Рязанские врачи спасли пациентку с двухлетней язвой от ампутации

Врачи из Рязанской ОКБ спасли пациентку с двухлетней язвой от ампутации стопы, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу медучреждения. Сложность операции заключалась в том, что язва была расположена в нижней части стопы.

Сообщается, что на месте травмы имелось набухание мягких тканей и повышенное давление при движении, однако признаков инфекции медики не обнаружили. Также у пациентки был диагностирован сахарный диабет второго типа.

Лечение провели с помощью антибактериальной терапии, регулярной хирургической обработки язвы и специальных перевязок, также женщине удалили некротизированные ткани. Сейчас состояние женщины улучшилось.

Ранее подмосковные врачи вытащили пипетку из мочевого пузыря мужчины. Состояние пациента удовлетворительное, его скоро выпишут из больницы.