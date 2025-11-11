Подмосковные врачи помогли мужчине с инородным телом в мочевом пузыре

Подмосковные врачи вытащили пипетку из мочевого пузыря мужчины, сообщил Telegram-канал Baza. Состояние пациента удовлетворительное, его скоро выпишут из больницы.

Как отметил канал, мужчина обратился к медикам с болями в животе. В результате обследования в мочевом пузыре обнаружили пипетку, при этом пациент не смог объяснить, как она туда попала. Врачи извлекли инородное тело путем эндоскопического вмешательства.

Ранее в Иркутске врачи спасли годовалого ребенка с арахисом в легком. Малышу экстренно провели операцию, его состояние улучшилось. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, он еле дышал. В ходе операции хирургам удалось вытащить инородное тело из правого легкого с помощью эндоскопа.

До этого в Челябинске врачи извлекли из кишечника ребенка силиконовый глаз. По словам его матери, мальчик ел мармеладки в форме глаз и во время игры мог не заметить, как вместо конфеты проглотил другой предмет. Ребенка доставили в больницу с такими симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе.