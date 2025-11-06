Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:07

В Иркутске ребенок чуть не умер из-за арахиса в сахарной глазури

В Иркутске врачи спасли годовалого ребенка с арахисом в легком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Иркутске врачи спасли годовалого ребенка с арахисом в легком, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Малышу экстренно провели операцию, его состояние улучшается.

Как отметил канал, ребенок играл без присмотра взрослых и внезапно вдохнул арахисовую конфету в сахарной глазури. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, он еле дышал. В ходе операции хирургам удалось вытащить инородное тело из правого легкого с помощью эндоскопа.

Ранее в Челябинске врачи извлекли из кишечника ребенка силиконовый глаз. По словам его матери, мальчик ел мармеладки в форме глаз и во время игры мог не заметить, как вместо конфеты проглотил другой предмет. Как отметили в Минздраве региона, мальчика доставили в больницу с такими симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе.

До этого в Москве врачи больницы имени З. А. Башляевой спасли пятилетнюю девочку, проглотившую кулон. Инцидент произошел во время игры. Украшение могло застрять в пищеводе ребенка, нарушить проходимость кишечника и повредить стенки ЖКТ. Медикам удалось извлечь инородное тело с помощью эндоскопа.

