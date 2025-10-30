В кишечнике девятилетнего мальчика нашли глаз

В Челябинске врачи извлекли из кишечника ребенка силиконовый глаз, сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области в своем Telegram-канале. По словам его матери, мальчик ел мармеладки в форме глаз и во время игры мог не заметить, как вместо конфеты проглотил другой предмет.

Неделю назад он ел «шуточные» сладости — мармеладные глаза. Рядом с коробкой лежал и этот, силиконовый. Ребенок играл в игру на телефоне и, видимо, не глядя, проглотил силиконовый глаз, — рассказала мама ребенка.

Как отметил Минздрав региона, мальчика доставили в больницу с такими симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе. Ему сделали УЗИ и после этого провели операцию.

Ранее в Уфе врачи спасли девятилетнего ребенка с колпачком от ручки в бронхе. Через некоторое время после операции мальчика выписали из больницы.

До этого в Москве врачи больницы имени З. А. Башляевой спасли пятилетнюю девочку, проглотившую кулон. Инцидент произошел во время игры. Украшение могло застрять в пищеводе ребенка, нарушить проходимость кишечника и повредить стенки ЖКТ. Медикам удалось извлечь инородное тело с помощью эндоскопа.