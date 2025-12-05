ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:31

Эпичный автомобильный прыжок попал на видео

В Румынии легковой автомобиль внезапно пролетел над двумя машинами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Румынии легковой автомобиль вылетел на газон, пролетев над двумя другими машинами, передает KP.RU. Причиной ДТП стало ухудшение самочувствия 55-летнего водителя за рулем.

На кадрах виден проезжающий мимо автобус, а после — яркую вспышку. Затем камеры зафиксировали, как из ниоткуда, будто призрак, над авто пролетел Mercedes.

По информации издания, 55-летний автомобилист, несмотря на тяжесть травм, отказался от медицинской помощи. После аварии он отправился домой как ни в чем не бывало.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе лоб в лоб столкнулись Ford Transit и грузовик MAN. 39-летний водитель микроавтобуса погиб на месте, его пассажир госпитализирован. Водитель грузовика также получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

До этого в Кировской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего спортсменов хоккейной команды «Родина-2», и грузовика. В результате аварии пострадали четыре хоккеиста 2007–2008 годов рождения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

