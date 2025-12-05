Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком В Кировской области грузовик врезался в автобус с юными хоккеистами

Грузовик столкнулся с автобусом с хоккеистами в Кировской области. Пострадало четверо спортсменов в возрасте от 17 до 18 лет из команды «Родина-2», сообщается на сайте правительства региона.

Сегодня утром в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды «Родина-2», въехала фура. <…> В результате ДТП пострадали четыре спортсмена 2007–2008 г. р., скорая помощь выехала на место незамедлительно, — сообщили в правительстве.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе «Вятка» в Юрьянском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для жизни спортсменов нет. По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель грузовика уснул за рулем.

