ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:32

Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком

В Кировской области грузовик врезался в автобус с юными хоккеистами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Грузовик столкнулся с автобусом с хоккеистами в Кировской области. Пострадало четверо спортсменов в возрасте от 17 до 18 лет из команды «Родина-2», сообщается на сайте правительства региона.

Сегодня утром в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды «Родина-2», въехала фура. <…> В результате ДТП пострадали четыре спортсмена 2007–2008 г. р., скорая помощь выехала на место незамедлительно, — сообщили в правительстве.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе «Вятка» в Юрьянском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для жизни спортсменов нет. По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель грузовика уснул за рулем.

Ранее в Ингушетии произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и микроавтобуса «Газель», который перевозил школьников. Число пострадавших достигло пяти человек, погибших нет. В больницу были доставлены четверо детей и один педагог. По предварительным данным, школьный автобус в результате аварии перевернулся.

До этого на трассе между Братском и Усть-Илимском в Иркутской области автомобиль Datsun on-DO выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Mercedes-Benz Actros. В результате аварии погибли 66-летний водитель легковой машины и его 70-летняя супруга.

Кировская область
аварии
хоккеисты
грузовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.