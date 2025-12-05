Лолита поделилась впечатлениями после поездки на метро

После первой за 10 лет поездки на метро певица Лолита заявила, что давно не видела таких красивых вагонов на кольцевой линии, сообщает KP.RU. Она отметила, что выбрала общественный транспорт, чтобы не опоздать во Дворец спорта.

Я поняла, что никуда не успею, просто кинула машину и пошла в метро, и это было совершенно оправданно, и так делают очень много моих коллег, в этом нет ничего сверхъестественного. Кстати, поразилась, я за 10 лет не видела вагоны такой красоты именно на кольцевой, они оказываются все открыты, — рассказала Лолита.

Певица отметила, что привыкла передвигаться на машине, однако не могла позволить себе опоздание. По ее словам, она вышла из дома заранее, однако на дорогах были серьезные пробки.

Ранее Лолита опубликовала видео, в котором назвала себя «тарелочницей» и призвала не ограничивать себя во вкусной еде. Она заявила, что в течение дня съела четыре круассана, а на ночь — макароны.