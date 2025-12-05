ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:35

Лолита поделилась впечатлениями после поездки на метро

Певица Милявская после поездки на метро удивилась красоте современных вагонов

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После первой за 10 лет поездки на метро певица Лолита заявила, что давно не видела таких красивых вагонов на кольцевой линии, сообщает KP.RU. Она отметила, что выбрала общественный транспорт, чтобы не опоздать во Дворец спорта.

Я поняла, что никуда не успею, просто кинула машину и пошла в метро, и это было совершенно оправданно, и так делают очень много моих коллег, в этом нет ничего сверхъестественного. Кстати, поразилась, я за 10 лет не видела вагоны такой красоты именно на кольцевой, они оказываются все открыты, — рассказала Лолита.

Певица отметила, что привыкла передвигаться на машине, однако не могла позволить себе опоздание. По ее словам, она вышла из дома заранее, однако на дорогах были серьезные пробки.

Ранее Лолита опубликовала видео, в котором назвала себя «тарелочницей» и призвала не ограничивать себя во вкусной еде. Она заявила, что в течение дня съела четыре круассана, а на ночь — макароны.

Лолита
метро
пробки
впечатления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити»
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.