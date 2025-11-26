День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:47

Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков

Владимир Новиков стал рекордсменом по числу браков среди российских артистов

Владимир Новиков Владимир Новиков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
Народный артист России Владимир Новиков возглавил список звезд-рекордсменов по количеству браков, пишет KP.RU. Актер женился 16 раз, причем 15 из них были заключены с одной и той же женщиной — Еленой.

Первой супругой Новикова была художница-ювелир Екатерина. После ее ухода артист долгое вреся не вступал в новые отношения. В 1983 году он познакомился с Еленой в ресторане возле Театра на Малой Бронной в Москве. Именно с ней актер заключил 15 браков.

Второе место занял продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов — он женился семь раз. Его последней супругой стала сиделка Елена Калинина.

Среди артисток лидером стала певица Анастасия, выходившая замуж семь раз, два из которых — за продюсера Владимира Зудина. Сейчас она вновь состоит с ним в браке. Певица Лолита также вошла в список звезд с большим количеством браков — она заключала их пять раз и сейчас не состоит в отношениях.

Ранее бывшая жена комика Дмитрия Позова Екатерина впервые рассказала о болезненных обстоятельствах развода, признавшись, что умоляла супруга остаться, но он ушел из семьи, написав сообщение. Девушка сообщила, что до сих пор любит экс-мужа, хотя считает его поступок предательством.

звезды
браки
актеры
певцы
Лолита
Бари Алибасов
