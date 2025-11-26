Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков

Народный артист России Владимир Новиков возглавил список звезд-рекордсменов по количеству браков, пишет KP.RU. Актер женился 16 раз, причем 15 из них были заключены с одной и той же женщиной — Еленой.

Первой супругой Новикова была художница-ювелир Екатерина. После ее ухода артист долгое вреся не вступал в новые отношения. В 1983 году он познакомился с Еленой в ресторане возле Театра на Малой Бронной в Москве. Именно с ней актер заключил 15 браков.

Второе место занял продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов — он женился семь раз. Его последней супругой стала сиделка Елена Калинина.

Среди артисток лидером стала певица Анастасия, выходившая замуж семь раз, два из которых — за продюсера Владимира Зудина. Сейчас она вновь состоит с ним в браке. Певица Лолита также вошла в список звезд с большим количеством браков — она заключала их пять раз и сейчас не состоит в отношениях.

