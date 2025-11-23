«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе

Бывшая жена комика Дмитрия Позова Екатерина впервые рассказала о болезненных обстоятельствах развода, признавшись, что умоляла супруга остаться, но он ушел из семьи, написав сообщение. В выпуске проекта «Чужие письма» женщина сообщила, что до сих пор любит экс-супруга, хотя считает его поступок предательством.

До того момента, как я его отпустила, прошло еще много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его. <...> Человек мне говорит: «Я не хочу с тобой быть». <...> Мне человек говорит это. А я его умоляю, — отметила она.

По словам женщины, Позов уехал из дома, когда она гостила у подруги в другом городе, отправив сообщение о решении жить отдельно. Несмотря на его заявления, бывшая супруга звезды до последнего надеялась сохранить семью.

Ранее артист цирка Аскольд Запашный рассказал, что развелся с женой Элен Райхлин, с которой прожил 18 лет, потому что их личная жизнь сильно деградировала. По его словам, первый серьезный кризис в отношениях возник после семи лет брака, когда супруги стали жить в разных городах.