Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 17:35

«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе

Бывшая жена комика Позова заявила, что хотела сохранить семью

Дмитрий Позов Дмитрий Позов Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Бывшая жена комика Дмитрия Позова Екатерина впервые рассказала о болезненных обстоятельствах развода, признавшись, что умоляла супруга остаться, но он ушел из семьи, написав сообщение. В выпуске проекта «Чужие письма» женщина сообщила, что до сих пор любит экс-супруга, хотя считает его поступок предательством.

До того момента, как я его отпустила, прошло еще много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его. <...> Человек мне говорит: «Я не хочу с тобой быть». <...> Мне человек говорит это. А я его умоляю, — отметила она.

По словам женщины, Позов уехал из дома, когда она гостила у подруги в другом городе, отправив сообщение о решении жить отдельно. Несмотря на его заявления, бывшая супруга звезды до последнего надеялась сохранить семью.

Ранее артист цирка Аскольд Запашный рассказал, что развелся с женой Элен Райхлин, с которой прожил 18 лет, потому что их личная жизнь сильно деградировала. По его словам, первый серьезный кризис в отношениях возник после семи лет брака, когда супруги стали жить в разных городах.

комики
разводы
комментарии
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Их выбор»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы
Украинские дроны впервые атаковали один российский регион
Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение
Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине
Практичный нож для охоты: как выбрать надежного помощника в лесу и на воде
Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников
«Мы проигрываем»: Мендель о плане США по Украине
Трамп предрек Украине тяжелую зиму
Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча
В Минфин США поступило предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа
Ненасытные кавказские майнеры украли электричество на миллиарды рублей
Хинштейн раскрыл печальные последствия подлой атаки ВСУ
Юрист ответил, как не потерять деньги при покупке авто на вторичном рынке
Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев
Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»
Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты
Эксперты раскрыли причины отказа в кредите даже с хорошей историей
Мобильный интернет ограничили из-за мер безопасности
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Трамп пожаловался на неблагодарность Зеленского
Дальше
Самое популярное
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.