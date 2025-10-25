Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 14:17

Запашный развелся с женой после 18 лет брака

Аскольд Запашный рассказал о причинах развода с женой после 18 лет брака

Аскольд Запашный Аскольд Запашный Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Артист цирка Аскольд Запашный в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ рассказал, что развелся с женой Элен Райхлин, с которой прожил 18 лет, потому что их личная жизнь сильно деградировала. По его словам, первый серьезный кризис в отношениях возник после семи лет брака, когда супруги стали жить в разных городах.

Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. Наш брак сдерживало только то, что инкриминировалось мне как долг, — рассказал артист.

Запашный отметил, что карьерные амбиции жены, желавшей стать врачом, и их длительные разъезды постепенно разрушили брак. Артист признался, что начал флиртовать с другими женщинами, чувствуя себя одиноким вдали от семьи. Суд официально расторг брак 20 сентября.

Ранее российская модель Юлия Лобова объявила о разводе с бизнесменом и пианистом Омаром Арфушем, в браке с которым прожила 16 лет. По ее словам, причиной разрыва отношений стала измена супруга. При этом сам Арфуш не стал отрицать обвинений. В комментариях под публикацией бизнесмен написал, что она заслуживает лучшего человека, чем он.

Аскольд Запашный
разводы
жены
причины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утяшева отреагировала на слухи о разводе с Волей
Орбан обсудит украинский кризис с Папой римским
Трамп нашел способ надавить на Китай перед встречей с Си Цзиньпином
«Это безумие!»: аналитик из США предупредил ЕС о мощи российского оружия
Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев
Стала известна точная дата окончания украинского конфликта
«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков
В Госдуме отреагировали на отправку Украине французских истребителей Mirage
Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Сотни детей эвакуировались из-за пожара в школе
«Не поступало»: «Татнефть Арена» об отмене концерта Лепса в Казани
Путин предрек конвенции против киберпреступлений вхождение в историю
Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября
Кадыров сообщил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти
Стало известно, кто стал прототипом цифрового аватара Высоцкого
Магнитные бури сегодня, 25 октября: что завтра, скачки давления, мигрени
Полиция задержала 11 участников драки у чайханы
Гороскоп на неделю с 27 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы
Появились подробности по делу о попрошайках в Шереметьево
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.