Запашный развелся с женой после 18 лет брака

Артист цирка Аскольд Запашный в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ рассказал, что развелся с женой Элен Райхлин, с которой прожил 18 лет, потому что их личная жизнь сильно деградировала. По его словам, первый серьезный кризис в отношениях возник после семи лет брака, когда супруги стали жить в разных городах.

Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. Наш брак сдерживало только то, что инкриминировалось мне как долг, — рассказал артист.

Запашный отметил, что карьерные амбиции жены, желавшей стать врачом, и их длительные разъезды постепенно разрушили брак. Артист признался, что начал флиртовать с другими женщинами, чувствуя себя одиноким вдали от семьи. Суд официально расторг брак 20 сентября.

