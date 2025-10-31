Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:57

Стало известно, кто является экс-любовницей Запашного

Super.ru: матерью внебрачного сына Запашного оказалась подруга семьи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Аскольд Запашный, один из ведущих артистов российского цирка, удивил своих поклонников признанием о наличии внебрачного ребенка, передает Super.ru. Матерью наследника является бывшая воздушная гимнастка цирка братьев Запашных — Диана.

По информации канала, сын появился на свет девять лет назад, когда Аскольд и его уже сейчас бывшая супруга Элен готовились к празднованию 10-летия своей совместной жизни. Экс-жена Запашного поделилась, что Диана была близкой подругой их семьи.

20 сентября пара официально оформила развод. У Аскольда и Элен двое общих детей: 15-летняя Ева и 14-летняя Эльза.

Ранее Запашный заявил, что прекратил отношения с любовницей из-за ее нежелания принять его детей от жены. Он изменял жене Элен с Дианой, у которой родился сын, но это не укрепило их связь, и они расстались. Несмотря на это Запашный пытался восстановить отношения с женой, но их брак тоже не выдержал испытаний. Он поддерживает всех своих детей, включая сына от Дианы, которому дал свою фамилию, не прибегая к ДНК-тесту.

