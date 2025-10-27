Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:48

Экс-жена Запашного дала комментарий после скандального ток-шоу о разводе

Жена Аскольда Запашного заявила, что ему не стоило публично обсуждать развод

Элен Запашная Элен Запашная Фото: Социальные сети

Если бы дрессировщик Аскольд Запашный не хотел обидеть своих детей, то не пошел бы публично обсуждать причины развода в программу «Секрет на миллион» с телеведущей Лерой Кудрявцевой, заявила NEWS.ru его бывшая жена цирковая артистка Элен Запашная. Она подчеркнула, что чувствует поддержку от большой семьи.

Аскольд мне сказал, что больше всего переживает из- за детей, поэтому не хотел публичной огласки. Если бы он переживал из-за детей, то на программу бы не пошел, — сказала Запашная.

Артистка добавила, что не совсем понимает позицию Кудрявцевой по этому вопросу. Она отметила, что раньше ведущая всегда была на стороне женщин.

Ранее Запашный рассказал, что развелся с женой спустя 18 лет после брака, потому что их личная жизнь сильно деградировала. По его словам, первый серьезный кризис в отношениях возник после семи лет брака, когда супруги стали жить в разных городах.

Кроме того дрессировщик поделился, что ушел от своей любовницы из-за ее нежелания принимать его детей от законной жены. При этом он признался, что они не разводились с супругой.

разводы
семьи
шоу-бизнес
Аскольд Запашный
