08 ноября 2025

«Жертв здесь нет»: дочь Запашного впервые высказалась о его внебрачном сыне

15-летняя дочь дрессировщика и циркового артиста Аскольда Запашного Ева в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что знает о неверности отца и рождении внебрачного сына. По словам девочки, она никого не считает жертвой в этой ситуации.

Жертв здесь нет. Абсолютно никто никого не держал, — подчеркнула она.

Ева отметила, что лично с братом не знакома, так как возможность для встречи ей не предоставляли. При этом она призналась, что не испытывает к мальчику ненависти и не отрицает факт его существования. Также дочь дрессировщика добавила, что давно в курсе ситуации и не держит обиды на своих родителей. В то же время Ева резко осудила женщину, родившую ребенка от Запашного, заявив, что та пыталась разрушить их семью.

Абсолютно отрицательно я отношусь к тем людям, которые пытались разрушить мою семью. Но мы — Запашные. Нас так просто не сломать! — резюмировала она.

Ранее Запашный удивил своих поклонников признанием о наличии внебрачного ребенка. Матерью наследника является бывшая воздушная гимнастка цирка братьев Запашных — Диана. Мальчик появился на свет девять лет назад, когда Аскольд и его уже бывшая супруга Элен готовились к празднованию 10-летия своей совместной жизни.

