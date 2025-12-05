ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:26

Губернатор Запорожья назвал нюанс запуска предприятий в регионе

Балицкий: запустить предприятия в Запорожье можно по решению рабочей группы

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для запуска и модернизации предприятий в Запорожье необходимо решение рабочей группы, заявил NEWS.ru губернатор области Евгений Балицкий. Речь идет о национализированных заводах, чьи собственники не захотели развиваться и работать в регионе, признанном российским.

Если говорить про федеральную собственность, то эти решения о передаче этих предприятий на основе аренды после оценки принимает решение рабочая группа. И, соответственно, Фонд развития передал. Подается заявка в этот орган, — пояснил нюансы Балицкий.

Глава Запорожья отметил, что если предприятие распределено, то оно передается основании коллегиального органа и его решения собственникам сначала в аренду, затем в долгосрочную аренду с правом. Соответствующая процедура прописана на сайте Министерства имущественных и земельных отношений, напомнил Балицкий. На сегодняшний день все эти предприятия находятся под охраной. Некоторые из них работают, некоторые — нет. Хлебокомбинаты и сельскохозяйственные заводы ориентированы на Россию и ее стандарты, указал губернатор.

Если говорить про предприятия машиностроительной сферы, то они все были модернизированы еще при Украине. Большая часть из них ориентирована, конечно, на европейский рынок. <...> Российские предприятия. Третья группа, которую можно подчеркнуть, это предприятия, которые сейчас работает и работает в секторе уже два года, — пояснил Балицкий.

Ранее глава Запорожья признался, что регион больше всего нуждается в менеджерах и производственниках. На Таврическом инвестиционно-экономическом форуме Балицкий подтвердил кадровый голод в сфере медицины и образования.
