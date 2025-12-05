ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 16:29

Балицкий рассказал об интересе иностранных инвесторов к Запорожской области

Балицкий: два крупных инвестора из ОАЭ проявляют интерес к Запорожской области

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Интерес иностранных инвесторов к Запорожской области растет, несмотря на существующие риски, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ-2025). Он рассказал, что два крупных инвестора из Арабских Эмиратов ведут переговоры о выходе на местный аграрный рынок, а также анонсировал иранскую программу сотрудничества, передает корреспондент NEWS.ru.

Не все рискуют сегодня захватить Запорожскую область. Но из крупных у нас выходит пока два серьезных инвестора из Арабских Эмиратов. Пока сделка не подписана, мы не говорим название компаний. Я просто могу ее, скажем так, анонсировать, что у нас серьезная группа предпринимателей, — сказал Балицкий.

Глава региона также рассказал об активном сотрудничестве с Китаем, Белоруссией, Казахстаном и другими азиатскими странами, хотя большинство проектов, по его словам, реализуется через московские компании. Балицкий отметил, что работа с братскими народами воспринимается как естественный процесс и не требует специального акцента на международном статусе.

Ранее губернатор Запорожской области заявил, что регион имеет широкие перспективы для развития всех видов бизнеса. По его словам, на данный момент субъект располагает 1,5 млн гектаров земли, доступной для инвестиционного освоения.

Евгений Балицкий
ТИЭФ
Запорожская область
инвесторы
