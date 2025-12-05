«Купил обувь у прохожего»: кроксы на ногах бизнесмена обернулись штрафом

В Финляндии 29-летнего бизнесмена, который хотел посетить ресторан в городе Куопио, оштрафовали на €9,4 тыс. (около 840 тысяч рублей), пишет финское издание Iltalehti. По его информации, все произошло летом 2023 года, когда мужчина в кроксах — пластиковых сандалиях — не смог пройти фейс-контроль из-за неподходящей обуви.

Предприниматель пытался войти в ресторан, когда охранник обратил внимание на его обувь. Это были пластиковые сандалии Crocs. Вышибала решил не пускать мужчину в ресторан из-за столь необычной обуви и тревожного поведения самого посетителя. Ситуация быстро переросла в скандал, во время которого в адрес охранника посыпались угрозы, — говорится в материале.

Бизнесмен заявил, что добьется увольнения сотрудника, поскольку лично знаком с владельцем ресторана. После этого он направился в соседнее заведение, однако охрана там, ставшая свидетелем предыдущего конфликта, также отказала ему во входе.

Отказавшись признавать поражение, мужчина проявил находчивость: ему удалось «купить у прохожего пару туфель», после чего он вернулся в первый ресторан. Однако смена обуви не помогла — охрана вновь не пустила его внутрь, сославшись на ранее проявленную агрессию и нежелательное поведение. Попытка снять охранников на видео лишь усугубила ситуацию, и словесная перепалка закончилась дракой. На помощь сотрудникам первого ресторана пришел вышибала из соседнего заведения, после чего была вызвана полиция. В результате предприниматель арестовали.

Суд завершил рассмотрение дела 3 декабря, признав бизнесмена виновным в сопротивлении лицу, поддерживающему общественный порядок. Всего ему предстоит выплатить €9400, включая штраф, компенсацию пострадавшему охраннику и судебные издержки. Сам фигурант на слушание не явился, а решение суда пока не вступило в законную силу.

