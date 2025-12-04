Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО

Оборонно-промышленный комплекс России продолжает выпуск большого объема различных вооружений, заявил у себя в «ВКонтакте» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Экс-президент на встрече с кандидатами от «Единой России», которые являются участниками СВО, отметил, что все это необходимо для достижения целей спецоперации.

В текущих условиях предприятия ОПК России продолжают выпуск значительного объема различных видов вооружений для достижения целей СВО и уничтожения врага, — написал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ говорил, что в случае изъятия российских замороженных активов со стороны Евросоюза, Россия может осуществить ответное взыскание в виде «репараций в натуральной форме». По его словам, такие действия могут расцениваться как формальный повод для силового ответа. Он подчеркнул, что такой сценарий станет прямым следствием решения ЕС вмешаться в судьбу российских средств за границей, а Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры.

Также Медведев высказался о главе европейской дипломатии Кае Каллас и заявил, что ее муж получил прибыль от контрактов с Россией, и чтобы избежать подозрений, она сама превратилась в «антироссийскую стерву». Зампред Совбеза пожелал ей повторить судьбу бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, которую недавно задержали по делу о коррупции.