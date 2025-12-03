Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:48

Медведев объяснил, почему Каллас превратилась в «антироссийскую стерву»

Медведев: Каллас отводит подозрения от нажившегося на торговле с Россией мужа

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Муж главы евродипломатии Каи Каллас нажился на контрактах с Россией, и она, чтобы не вызывать подозрений, превратилась в «антироссийскую стерву», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он пожелал ей судьбу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, задержанной ранее за коррупцию.

А у второй (Каллас. — NEWS.ru) муженек неправедно нажился на контрактах с Россией, поэтому она сразу, чтобы не плодить подозрений, превратилась в антироссийскую стерву, — написал Медведев.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров сообщил, что Кая Каллас, говоря о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, нарочно выдумывает ложь ради пиара. По его словам, нынешние заявления чиновницы продиктованы не психическими расстройствами, а попытками извлечь личную выгоду и улучшить политический имидж.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Каллас является больной женщиной. По его словам, это стало понятно после слов о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет.

Россия
Дмитрий Медведев
Кая Каллас
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.