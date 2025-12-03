Медведев объяснил, почему Каллас превратилась в «антироссийскую стерву» Медведев: Каллас отводит подозрения от нажившегося на торговле с Россией мужа

Муж главы евродипломатии Каи Каллас нажился на контрактах с Россией, и она, чтобы не вызывать подозрений, превратилась в «антироссийскую стерву», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он пожелал ей судьбу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, задержанной ранее за коррупцию.

А у второй (Каллас. — NEWS.ru) муженек неправедно нажился на контрактах с Россией, поэтому она сразу, чтобы не плодить подозрений, превратилась в антироссийскую стерву, — написал Медведев.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров сообщил, что Кая Каллас, говоря о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, нарочно выдумывает ложь ради пиара. По его словам, нынешние заявления чиновницы продиктованы не психическими расстройствами, а попытками извлечь личную выгоду и улучшить политический имидж.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Каллас является больной женщиной. По его словам, это стало понятно после слов о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет.