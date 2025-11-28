День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:01

Психиатр оценил состояние Каллас после ее слов о нападении РФ на 19 стран

Психиатр Шуров: Каллас нарочно придумывает бредни о России ради пиара

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава евродипломатии Кая Каллас, говоря о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, нарочно выдумывает ложь ради пиара, предположил в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, нынешние заявления чиновницы продиктованы не психическими расстройствами, а попытками извлечь личную выгоду и улучшить политический имидж.

Каллас — это не очень умная женщина, которая пыталась построить карьеру в бизнесе, но в итоге папа пристроил ее вначале в ЕС, потом вернул в Эстонию, где она все успешно провалилась. Глава евродипломатии, как и ее отец — коррупционер. Каллас прикрывала его логистические компании. Сейчас она опять облажалась, поэтому то, что она говорит о нападении РФ на 19 стран, объясняется не психическими расстройствами. Она собирает последние пиар-ништяки. Каллас не дипломат, она тупая. Очень печальное зрелище. Слабоумие и отвага — два настоящих качества «супергероя», — высказался Шуров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Каллас является больной женщиной. По его словам, это стало понятно после слов о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет. Парламентарий отметил, что подобные высказывания вводят в заблуждение европейских избирателей и налогоплательщиков.

Кая Каллас
Европа
наркологи
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России
Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа
«Мы оценили»: МИД Турции раскрыл, зачем Нарышкин ездил в Анкару
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.