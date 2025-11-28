Глава евродипломатии Кая Каллас, говоря о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, нарочно выдумывает ложь ради пиара, предположил в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, нынешние заявления чиновницы продиктованы не психическими расстройствами, а попытками извлечь личную выгоду и улучшить политический имидж.

Каллас — это не очень умная женщина, которая пыталась построить карьеру в бизнесе, но в итоге папа пристроил ее вначале в ЕС, потом вернул в Эстонию, где она все успешно провалилась. Глава евродипломатии, как и ее отец — коррупционер. Каллас прикрывала его логистические компании. Сейчас она опять облажалась, поэтому то, что она говорит о нападении РФ на 19 стран, объясняется не психическими расстройствами. Она собирает последние пиар-ништяки. Каллас не дипломат, она тупая. Очень печальное зрелище. Слабоумие и отвага — два настоящих качества «супергероя», — высказался Шуров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Каллас является больной женщиной. По его словам, это стало понятно после слов о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет. Парламентарий отметил, что подобные высказывания вводят в заблуждение европейских избирателей и налогоплательщиков.