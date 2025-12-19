Новый год-2026
19 декабря 2025 в 10:31

Медведев сравнил саммит ЕС с «воровским сходняком»

Медведев назвал прошедший саммит Евросоюза криминальным собранием

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил итоги саммита ЕС с «воровским сходняком». По итогам этого саммита Еврокомиссия отказалась изымать российские активы для кредита Украине. В своем Telegram-канале Медведев отметил, что европейские лидеры не решились на открытый грабеж российских активов, побоявшись пойти на прямой «гоп-стоп».

Политик отметил, что европейское руководство продемонстрировало подчиненность США, чьи возражения против изъятия средств оказались весомее амбиций «брюссельских сявок». Медведев подчеркнул, что отказ от немедленной конфискации — это лишь временная тактика.

Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно, — добавил Медведев.

Комментируя внутренние распри в ЕС и заявления Урсулы фон дер Ляйен, зампред Совбеза резюмировал, что ситуация указывает на начало масштабного передела сфер влияния в Европе.

Одной из причин, по которой Европа не сумела выдать Украине кредит за счет российских активов, стало противодействие Бельгии. После многочасовых дискуссий, в ходе которых премьер-министр страны Барт де Вевер категорически заблокировал план конфискации финансов РФ, политик в шутку сообщил журналистам, что собирается уехать на свою дачу под Санкт-Петербургом.

