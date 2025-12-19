Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:20

Центробанк Японии повысил учетную ставку до рекордного уровня за 30 лет

Центробанк Японии повысил учетную ставку до 0,75%

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Центральный Банк Японии на декабрьском заседании повысил учетную ставку до рекордного уровня за 30 лет, существенно ужесточив денежно-кредитную политику, следует из заявления регулятора. Показатель вырос до 0,75%. Совет управляющих регулятора принял решение единогласно.

Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%, — говорится в релизе.

Разница между учетной ставкой (ставкой рефинансирования) и ключевой практически исчезла. Последняя является главным оперативным инструментом денежно-кредитной политики. Ее основная функция заключается в управлении инфляцией и экономической активностью. В свою очередь учетная ставка выступает в качестве базового расчетного показателя. Ее значение, автоматически приравниваемое к ключевой ставке, используется для определения процентов по налоговым обязательствам.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Центробанк 19 декабря может пойти на более существенное снижение ключевой ставки, чем это прогнозировалось ранее, — до 15,5% годовых. По его словам, ожидается падение не на 0,5%, а на 1%.

Япония
ключевая ставка
банки
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
Врач оценила риски распространения детского туберкулеза в Новосибирске
Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление
Почему не работает WhatsApp 19 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
«Орешник» прибыл в Белоруссию
В США раскрыли, кто настроил Путина против Запада
Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.