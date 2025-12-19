Центробанк Японии повысил учетную ставку до рекордного уровня за 30 лет

Центральный Банк Японии на декабрьском заседании повысил учетную ставку до рекордного уровня за 30 лет, существенно ужесточив денежно-кредитную политику, следует из заявления регулятора. Показатель вырос до 0,75%. Совет управляющих регулятора принял решение единогласно.

Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%, — говорится в релизе.

Разница между учетной ставкой (ставкой рефинансирования) и ключевой практически исчезла. Последняя является главным оперативным инструментом денежно-кредитной политики. Ее основная функция заключается в управлении инфляцией и экономической активностью. В свою очередь учетная ставка выступает в качестве базового расчетного показателя. Ее значение, автоматически приравниваемое к ключевой ставке, используется для определения процентов по налоговым обязательствам.

