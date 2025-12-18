Салат для ценителей Японии: новый уровень вкуса — готовим из крабовых палочек и панко

Кани-салат подают в лучших японских ресторанах, но его легко приготовить на домашней кухне. Секрет — в особой заправке и хрустящем панко, которые превращают простые ингредиенты в шедевр.

Для салата мне понадобится: крабовые палочки (200 г), огурец (1 шт.), морковь (0,5 шт.), майонез (1 ст. л.), соевый соус (1 ч. л.), рисовый уксус (1 ч. л.), соус шрирача (0,5 ч. л.), кунжутные семена (1 ч. л.), панко (2 ст. л.), икра тобико (1–2 ч. л.).

Крабовые палочки нарезаю тонкими кружочками или разбираю на волокна. Огурец нарезаю тонкой соломкой или с помощью овощечистки создаю длинные ленты. Морковь натираю на терке для корейской моркови или нарезаю очень тонкой соломкой. В небольшой сухой сковороде обжариваю панировочные сухари панко до золотистого цвета — они должны стать хрустящими, но не подгореть. Готовлю заправку: смешиваю майонез, соевый соус, рисовый уксус и шрирачу. Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт для более легкого варианта. В миске соединяю крабовые палочки, огурец и морковь. Заправляю соусом и аккуратно перемешиваю. Сверху посыпаю поджаренным панко, кунжутными семенами и выкладываю икру тобико. Подаю сразу же, чтобы панко сохранило свою хрустящую текстуру.

