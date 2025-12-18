Новый год-2026
Подсели всей семьей на эту вкусноту из печени — готовлю салат из простых ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы обычно избегаете печени из-за специфического вкуса, этот салат вас приятно удивит. Овощи и яйца деликатно маскируют печеночный привкус, оставляя только нежность и аромат.

Для салата мне понадобится: печень (400 г), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), маринованные огурцы (2–3 шт.), вареные яйца (3–4 шт.), сыр (100 г), майонез, соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и нарезаю небольшими кусочками. Быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки — важно не пересушить. Отдельно пассерую нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Печень измельчаю в блендере или мелко нарезаю. Также мелко рублю яйца и маринованные огурцы. Сыр натираю на средней терке. Собираю салат слоями: 1) Печень, смазанная майонезом; 2) Лук с морковью; 3) Маринованные огурцы; 4) Яйца, смазанные майонезом; 5) Сырный слой. Даю салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. При желании можно украсить зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

