Подсели всей семьей на эту вкусноту из печени — готовлю салат из простых ингредиентов

Если вы обычно избегаете печени из-за специфического вкуса, этот салат вас приятно удивит. Овощи и яйца деликатно маскируют печеночный привкус, оставляя только нежность и аромат.

Для салата мне понадобится: печень (400 г), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), маринованные огурцы (2–3 шт.), вареные яйца (3–4 шт.), сыр (100 г), майонез, соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и нарезаю небольшими кусочками. Быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки — важно не пересушить. Отдельно пассерую нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Печень измельчаю в блендере или мелко нарезаю. Также мелко рублю яйца и маринованные огурцы. Сыр натираю на средней терке. Собираю салат слоями: 1) Печень, смазанная майонезом; 2) Лук с морковью; 3) Маринованные огурцы; 4) Яйца, смазанные майонезом; 5) Сырный слой. Даю салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. При желании можно украсить зеленью.

