18 декабря 2025 в 16:16

Картошка-хрустяшка для идеального салата — блюдо с дымным ароматом: топ-вариант к ужину и празднику

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно приготовить что-то впечатляющее без лишних хлопот, этот салат становится настоящей палочкой-выручалочкой. Все ингредиенты готовятся быстро, а результат выглядит по-ресторанному.

Для салата мне понадобится: молодой картофель (8 шт.), сырокопченый бекон (150 г), красный лук (80 г), корнишоны (100 г), свежая зелень (50 г). Для заправки: сметана (3 ст. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), соус чили (1 ч. л.), чеснок по желанию.

Картофель тщательно мою щеткой (можно не чистить, если кожура тонкая) и нарезаю дольками толщиной около 1 см. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки и полной готовности — он должен хрустеть снаружи, но оставаться мягким внутри. Бекон нарезаю полосками и обжариваю до хрустящего состояния. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами, корнишоны — кружочками. Зелень мелко рублю. Для заправки смешиваю сметану, зернистую горчицу, соус чили и измельченный чеснок (если использую). В большой салатнице соединяю остывший картофель, бекон, лук, корнишоны и зелень. Заправляю соусом и аккуратно перемешиваю. Даю салату настояться 10–15 минут для пропитки — но не дольше, чтобы картофель не потерял свою хрустящую текстуру. Подаю сразу же.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

Проверено редакцией
