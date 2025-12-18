Картофельное пюре на гарнир — скучно. Готовлю запеканку «Сибирская богатка» с грибами и сметаной. Сытная, как у бабушки

Обычное картофельное пюре — безусловно, универсальный гарнир, но в будничной череде оно может стать слишком привычным. Чтобы вернуть королю стола его величие, стоит превратить его в нечто большее — в сытную, самодостаточную запеканку. «Сибирская богатка» — блюдо, оправдывающее свое название: оно щедро, основательно и дарит настоящее чувство сытого благополучия. Нежное пюре, ароматные лесные грибы, сметанная заливка и хрустящая сырная корочка создают гармонию, напоминающую об уюте деревенского дома, где еда — это не просто топливо, а ритуал и удовольствие.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 1 кг картофеля, 500 г свежих грибов (шампиньонов или лесных), 2 луковицы, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 50 мл молока, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите до готовности, слейте воду и приготовьте пюре с молоком и сливочным маслом. Грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до румяности и испарения жидкости, в конце добавьте давленый чеснок. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Распределите по нему грибную начинку. Покройте оставшимся пюре. Смешайте сметану с солью и перцем, равномерно распределите по поверхности. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.

