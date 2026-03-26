Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо

Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо

Беру бекон, сыр и картофель — и готовлю в духовке картофельные розы, которые выглядят как настоящее произведение искусства. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои картофеля, пропитанные чесноком и оливковым маслом, тягучий расплавленный пармезан внутри, а обернутый вокруг бекон придает блюду копченый аромат и золотистую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 250 г сырого бекона, 100 г пармезана, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тончайшими кружками с помощью овощечистки. Промокните ломтики бумажным полотенцем, сбрызните маслом, добавьте измельченный чеснок, соль и специи, перемешайте.

Выложите картофель рядами, посыпьте каждый слой тертым пармезаном, сверните в рулон и закрепите полоской бекона. Готовые «розочки» поставьте в формы для кексов.

Накройте фольгой и запекайте при 200 °С 35–40 минут, затем снимите фольгу и оставьте еще на 10 минут для румяной корочки. Это блюдо достойно самого торжественного стола.

