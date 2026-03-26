26 марта 2026 в 18:00

Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо

Беру бекон, сыр и картофель — и готовлю в духовке картофельные розы, которые выглядят как настоящее произведение искусства. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои картофеля, пропитанные чесноком и оливковым маслом, тягучий расплавленный пармезан внутри, а обернутый вокруг бекон придает блюду копченый аромат и золотистую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 250 г сырого бекона, 100 г пармезана, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тончайшими кружками с помощью овощечистки. Промокните ломтики бумажным полотенцем, сбрызните маслом, добавьте измельченный чеснок, соль и специи, перемешайте.

Выложите картофель рядами, посыпьте каждый слой тертым пармезаном, сверните в рулон и закрепите полоской бекона. Готовые «розочки» поставьте в формы для кексов.

Накройте фольгой и запекайте при 200 °С 35–40 минут, затем снимите фольгу и оставьте еще на 10 минут для румяной корочки. Это блюдо достойно самого торжественного стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Пекинская капуста с авокадо: рецепт для своих, о котором все молчат
Готовьте без плиты: секрет салата, с которым не надо долго мучиться
Совместила кашу и запеканку, чтобы сделать вкусное и сытное комбо: теперь домашние просят пшенник каждый день
Беру томаты, рис и мясной бульон: готовлю весенний ароматный суп за 15 минут — на обед спасает, когда времени в обрез
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
рецепты
ужины
кулинария
картошка
Мария Левицкая
М. Левицкая
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
