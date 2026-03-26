«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России

Россия и Иран считают друг друга дружественными странами, заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя для Lenta.ru информацию о разрешении для российских судов прохода через Ормузский пролив. Политик подчеркнул, что Москве приятно иметь подобный статус, обозначенный Тегераном.

Это приятно, что Иран считает нас дружественной страной. Мы тоже считаем, что Иран — дружественная нам держава, — сказал сенатор.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что власти республики открыли проход через Ормузский пролив для судов тех стран, которых Тегеран относит к дружественным. В перечень, по его словам, включены несколько государств, в том числе Россия и Китай.

Кроме того, Джабаров заявил, что энергетический кризис на фоне блокады Ормузского пролива со стороны Ирана еще не достиг своего предела. По оценке парламентария, в более выигрышной ситуации находятся Китай и Индия.

Также депутат иранского парламента Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран планирует на законодательном уровне установить сбор за проход судов через Ормузский пролив. По словам парламентария, соответствующий проект уже подготовлен, однако пока не приобрел статус полноценного законопроекта.