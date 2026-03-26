26 марта 2026 в 19:13

«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России

Владимир Джабаров
Россия и Иран считают друг друга дружественными странами, заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя для Lenta.ru информацию о разрешении для российских судов прохода через Ормузский пролив. Политик подчеркнул, что Москве приятно иметь подобный статус, обозначенный Тегераном.

Это приятно, что Иран считает нас дружественной страной. Мы тоже считаем, что Иран — дружественная нам держава, — сказал сенатор.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что власти республики открыли проход через Ормузский пролив для судов тех стран, которых Тегеран относит к дружественным. В перечень, по его словам, включены несколько государств, в том числе Россия и Китай.

Кроме того, Джабаров заявил, что энергетический кризис на фоне блокады Ормузского пролива со стороны Ирана еще не достиг своего предела. По оценке парламентария, в более выигрышной ситуации находятся Китай и Индия.

Также депутат иранского парламента Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран планирует на законодательном уровне установить сбор за проход судов через Ормузский пролив. По словам парламентария, соответствующий проект уже подготовлен, однако пока не приобрел статус полноценного законопроекта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

