Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:47

В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива

Сенатор Джабаров: Китай и Индия не пострадали от закрытия Ормузского пролива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Энергетический кризис на фоне блокады Ормузского пролива Ираном пока не достиг пика, заявил сенатор Владимир Джабаров в интервью ИС «Вести». По его оценке, в более выгодном положении находятся Китай и Индия.

Сенатор отметил, что поставки нефти в Китай обеспечиваются по направлениям, не зависящим от внешних ограничений. Индия также продолжает получать нефть из стран Ближнего Востока.

Но относительно в нормальном состоянии Индия, потому что Индия, в общем-то, спокойно получает нефть с Ближнего Востока. Иран пропускает корабли с нефтью, которые направляются в Индию. Страны Юго-Восточной Азии, тот же Вьетнам, дружественная нам страна. А вот с европейцами, я не знаю, за счет чего они собираются выезжать, — сказал Джабаров.

Ранее командующий Военно-морскими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири сообщал у себя в соцсетях, что иранская сторона решила перекрыть проход и развернула контейнеровоз в Ормузском проливе. У судна отсутствовали необходимые разрешительные документы.

Позже стало известно, что Тангсири был ликвидирован в городе Бендер-Аббас. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью 26 марта ударила по зданию, в котором в тот момент находился Тангсири. Власти Ирана данные сведения пока не комментировали.

Ормузский пролив
Китай
Индия
нефть
Владимир Джабаров
Совфед
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.