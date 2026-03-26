26 марта 2026 в 11:30

В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива

Командующего Военно-морскими силами КСИР Тангсири ликвидировали в Бендер-Аббасе

Командующий Военно-морскими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири был ликвидирован в городе Бендер-Аббас, передает N12. Военнослужащий являлся ответственным за закрытие Ормузского пролива.

Алиреза Тангсири, командир военно-морских сил КСИР, ликвидирован, — отметил источник издания.

Отмечается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью 26 марта ударила по зданию, в котором в тот момент находился Тангсири. Власти Ирана данные сведения пока не комментировали.

До этого Тангсири сообщал у себя в соцсетях, что иранская сторона решила перекрыть проход и развернула контейнеровоз в Ормузском проливе. У судна отсутствовали необходимые разрешительные документы.

Ранее СМИ писали, что Великобритания выступила с инициативой провести на своей территории саммит по разблокировке Ормузского пролива. Источник сообщил, что Соединенное Королевство намерено содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением судоходства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал власть ускорить решение одной проблемы новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
В Госдуме рассказали о причинах плохой работы управляющих компаний
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

