В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива Командующего Военно-морскими силами КСИР Тангсири ликвидировали в Бендер-Аббасе

Командующий Военно-морскими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири был ликвидирован в городе Бендер-Аббас, передает N12. Военнослужащий являлся ответственным за закрытие Ормузского пролива.

Отмечается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью 26 марта ударила по зданию, в котором в тот момент находился Тангсири. Власти Ирана данные сведения пока не комментировали.

До этого Тангсири сообщал у себя в соцсетях, что иранская сторона решила перекрыть проход и развернула контейнеровоз в Ормузском проливе. У судна отсутствовали необходимые разрешительные документы.

Ранее СМИ писали, что Великобритания выступила с инициативой провести на своей территории саммит по разблокировке Ормузского пролива. Источник сообщил, что Соединенное Королевство намерено содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением судоходства.