Беру томаты, рис и мясной бульон: готовлю весенний ароматный суп за 15 минут — на обед спасает, когда времени в обрез

Беру томаты, рис и мясной бульон — и за 15 минут варю весенний суп, который пахнет солнцем и пряностями. Получается обалденная вкуснятина: насыщенный томатный вкус с легкой кислинкой, мягкий рис, аромат зиры и чеснока, а сливочное масло придает бархатистую текстуру.

Для приготовления вам понадобится: 2 томата, 8 столовых ложек вареного риса, мясной бульон (куриный или индюшиный), 2 луковицы, 20 г сливочного масла, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка соевого соуса, 0,5 чайной ложки зиры, соль, сахар, острый перец или табаско по желанию.

Томаты ошпарьте, снимите кожуру, натрите на терке. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук с зирой, добавьте томатную массу, посолите и тушите 5 минут. В кастрюле доведите бульон до кипения, добавьте рис и тушеные томаты. Через пару минут влейте соевый соус, добавьте щепотку сахара.

Положите сливочное масло и измельченный чеснок, снимите с огня. Дайте настояться 10 минут. Подавайте с зеленью, сметаной и каплей табаско для остроты.

