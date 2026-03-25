Беру томаты, рис и мясной бульон: готовлю весенний ароматный суп за 15 минут — на обед спасает, когда времени в обрез

Беру томаты, рис и мясной бульон — и за 15 минут варю весенний суп, который пахнет солнцем и пряностями. Получается обалденная вкуснятина: насыщенный томатный вкус с легкой кислинкой, мягкий рис, аромат зиры и чеснока, а сливочное масло придает бархатистую текстуру.

Для приготовления вам понадобится: 2 томата, 8 столовых ложек вареного риса, мясной бульон (куриный или индюшиный), 2 луковицы, 20 г сливочного масла, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка соевого соуса, 0,5 чайной ложки зиры, соль, сахар, острый перец или табаско по желанию.

Томаты ошпарьте, снимите кожуру, натрите на терке. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук с зирой, добавьте томатную массу, посолите и тушите 5 минут. В кастрюле доведите бульон до кипения, добавьте рис и тушеные томаты. Через пару минут влейте соевый соус, добавьте щепотку сахара.

Положите сливочное масло и измельченный чеснок, снимите с огня. Дайте настояться 10 минут. Подавайте с зеленью, сметаной и каплей табаско для остроты.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Устали от овсянки? Вот как приготовить детокс-завтрак за 3 минуты
Семья и жизнь
Устали от овсянки? Вот как приготовить детокс-завтрак за 3 минуты
Не спешите готовить из фарша котлеты, есть блюдо вкуснее: гнезда на овощной подушке
Общество
Не спешите готовить из фарша котлеты, есть блюдо вкуснее: гнезда на овощной подушке
Три рецепта супов для Великого поста: гороховый с грибами, рассольник с огурцами и гаспачо
Общество
Три рецепта супов для Великого поста: гороховый с грибами, рассольник с огурцами и гаспачо
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
Общество
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
рецепты
Мария Левицкая
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

