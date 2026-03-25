25 марта 2026 в 16:07

«Оскотинивание»: Захарова ответила на акцию к годовщине «Крокуса» в Киеве

Представитель МИД России Мария Захарова резко осудила проведение акции к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле» в одном из баров Киева. На брифинге она назвала происходящее проявлением оскотинивания и расчеловечивания.

Это полное расчеловечивание, настоящее оскотинивание. Очевидно, что подобные так называемые идеи могли возникнуть только там <…>, где все насквозь пропитано ненавистью и человеконенавистнической нацистской идеологией, — сказала Захарова.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по посетителям концертной площадки, после чего произошел пожар в зрительном зале. Согласно данным Следственного комитета, в результате нападения погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 получили ранения различной степени тяжести.

В киевском баре «Офензив» в годовщину теракта действовала спецакция. Каждому заказавшему набор закусок «Крокус Сити» (картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр) в подарок обещали четыре рюмки наливок — по числу террористов. Акцию авторы описали как «способ отпраздновать подвиг».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

