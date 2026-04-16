Россия осталась четвертой экономикой мира МВФ: Россия сохранила четвертое место в мире по размеру экономики

Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, сообщили РИА Новости со ссылкой на собственные данные и информацию МВФ. Показатель ВВП впервые за долгое время превысил $7 трлн.

В прошлом году российская экономика составила $7,26 трлн против $6,97 трлн годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место в мировом рейтинге.

Лидерскую позицию сохраняет Китай. ВВП Поднебесной вырос до $41,2 трлн, тогда как в 2025 году этот показатель составлял $38,2 трлн.

Второе место занимают США с $30,8 трлн. Замыкает тройку лидеров Индия, чей ВВП составляет $17,3 трлн. На пятом месте находится Япония с показателем в $7 трлн, в то время как у Германии ВВП оценили в $6,2 трлн.

Далее в списке идут Индонезия ($5 трлн), Бразилия ($4,99 трлн), Франция ($4,56 трлн) и Великобритания ($4,55 трлн). По оценкам экспертов, общий рост достиг $210 трлн.

В начале марта стало известно, что Россия оказалась восьмой экономикой мира. Данные приводил Росстат. Согласно предоставленной информации ВВП страны достиг $213,5 трлн рублей, что составляет $2,556 трлн.