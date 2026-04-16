Россия осталась четвертой экономикой мира

МВФ: Россия сохранила четвертое место в мире по размеру экономики

Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, сообщили РИА Новости со ссылкой на собственные данные и информацию МВФ. Показатель ВВП впервые за долгое время превысил $7 трлн.

В прошлом году российская экономика составила $7,26 трлн против $6,97 трлн годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место в мировом рейтинге.

Лидерскую позицию сохраняет Китай. ВВП Поднебесной вырос до $41,2 трлн, тогда как в 2025 году этот показатель составлял $38,2 трлн.

Второе место занимают США с $30,8 трлн. Замыкает тройку лидеров Индия, чей ВВП составляет $17,3 трлн. На пятом месте находится Япония с показателем в $7 трлн, в то время как у Германии ВВП оценили в $6,2 трлн.

Далее в списке идут Индонезия ($5 трлн), Бразилия ($4,99 трлн), Франция ($4,56 трлн) и Великобритания ($4,55 трлн). По оценкам экспертов, общий рост достиг $210 трлн.

В начале марта стало известно, что Россия оказалась восьмой экономикой мира. Данные приводил Росстат. Согласно предоставленной информации ВВП страны достиг $213,5 трлн рублей, что составляет $2,556 трлн.

Сочинский аэропорт внезапно закрылся
«Мы будем тут жить»: черные риелторы 30 лет «отжимали» квартиры в Тольятти
Финляндия остается оголтелым сторонником Украины
Стало известно, сколько нерабочих дней осталось у россиян в 2026 году
«Разгона инфляции не будет»: депутат Бессараб о пенсиях и новых льготах
Мадьяр соревнуется с Зеленским за деньги Европы
Устранили как свидетелей? Какие грязные тайны скрываются в деле Усольцевых
В российских аптеках фиксируют странную динамику спроса на антидепрессанты
Россия осталась четвертой экономикой мира
Дипломат оценил реальное состояние российско-финских отношений
Черногория ждет: когда отправиться и какие сокровища страны не пропустить
Донбасс стал самой заминированной территорией в мире
Россия и США нашли общее понимание мира по Украине
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Краснодарского края
Стало известно, участвует ли Россия в переговорах по Ормузскому проливу
Пентагон отказался отвечать на слухи о подготовке атаки на Кубу
В США провели учения по противодействию ядерному оружию России в космосе
Названы все полуфиналисты Лиги чемпионов
Из Москвы экстрадировали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
США побили рекорд по выпуску ядерного оружия
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

