Налет на Башкирию, Запорожье во тьме, эвакуация: ВСУ атакуют РФ 15 апреля

За прошедшие сутки 96 беспилотников совершили налеты на регионы России. В Запорожье произошло отключение электричества в результате удара противника. В Альметьевске объявили эвакуацию детей из школ и детсадов на фоне угрозы атаки БПЛА. Под Константиновкой ликвидировали три диверсионные группы. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 100 украинских БПЛА ударили по регионам России

В течение суток регионы России подверглись атаке 96 украинских беспилотников. По данным Минобороны, в период с 08:00 до 20:00 силы ПВО перехватили 11 дронов противника. Они пытались нанести удары по Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областям, Крыму, а также по объектам в Черном море, уточнили в ведомстве.

В ночь на 15 апреля над российскими регионами были перехвачены еще 85 БПЛА, сообщили в Минобороны. Под угрозой оказались Белгородская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

Запорожье погрузилось во тьму после удара ВСУ

ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его данным, было зафиксировано повреждение оборудования, которое привело к очередному отключению электроснабжения.

«Очередная атака ВСУ привела к обесточиванию Энергодара», — подтвердил информацию мэр города Максим Пухов.

Он отметил, что сейчас критическая инфраструктура и соцобъекты работают за счет резервных дизель-генераторов. Мэр добавил, что запасов топлива в Энергодаре достаточно. Тем временем в региональном Минэнерго отметили, что в результате удара на территории региона наступил полный блэкаут.

Балицкий также сообщил об атаке на ВСУ Мелитополь — пострадал мирный житель.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах противником Запорожской области.

Украинские БПЛА атаковали Башкирию

БПЛА совершили массированную атаку на Башкирию в ночь на 15 апреля, сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание», — уточнил Хабиров.

В вузах Стерлитамака приостановили занятия из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Студентов эвакуировали в коридоры.

В Стерлитамаке базируется химическая и нефтехимическая промышленность. В городе находятся такие предприятия, как «Каустик» и «Сода». В Стерлитамаке производят каустическую и пищевую соду, изопреновые каучуки и другую продукцию, которая поставляется по всей стране.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках украинских БПЛА на Башкирию.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Дроны ВСУ атаковали храм под Белгородом

Противник продолжает атаковать приграничную Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в селе Мешковом Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю «Газель».

«Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги», — сказал глава региона.

Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками село Борисовка, в результате чего повреждения получил храм Благовещения Пресвятой Богородицы, отметил Гладков. По его словам, за сутки регион подвергся налету 45 БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Белгородскую область.

В Альметьевске объявили эвакуацию детей из школ и детсадов

В Альметьевске детей эвакуировали из школ и детсадов на фоне угрозы атак БПЛА, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Все экстренные ведомства работают в режиме повышенной готовности. Отмечается, что в городе были введены ограничения движения общественного транспорта.

«Дети находятся под присмотром воспитателей и учителей. Забирать их сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Какие еще российские регионы оказались под ударом ВСУ

За прошедшие сутки над ДНР уничтожили 16 БПЛА самолетного типа, сообщили в штабе обороны региона. Дроны были нейтрализованы благодаря использованию системы «Купол Донбасса», а также силами ПВО и сводных мобильных огневых групп.

Кроме того, под огнем противника находилась Курская область. За прошедшие сутки в регионе была зафиксирована серия из 39 атак ВСУ с применением беспилотников и артиллерии, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, над областью сбили 18 дронов.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Уфы и Оренбурга были введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. В городе Ясном Оренбургской области объявляли план «Ковер», сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Три украинские диверсионные группы ликвидировали под Константиновкой

У Константиновки антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР при поддержке 4-й бригады группировки «Юг» успешно ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, противник был обнаружен благодаря наблюдению за маршрутами полетов вражеских беспилотников.

В ФСБ уточнили, что диверсанты планировали организовать засады в условиях плотной городской застройки, чтобы нанести удар по российским военным во время их передвижения.

ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

Украинца приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку теракта в Херсонской области

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Гулая к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта, рассказал представитель суда. Обвиняемый планировал подорвать тыловой наблюдательный пост российских военных в Херсонской области.

Следствие установило, что Гулай вооружился взрывным устройством и направился к позициям ВС РФ в состоянии алкогольного опьянения. Он нашел взрывчатку в селе Васильевка Каховского муниципального округа и некоторое время хранил ее у себя дома.

Украинец не смог привести свой план в исполнение — его заметили и задержали. Суд признал Гулая виновным в покушении на жизнь военнослужащих и незаконном обороте взрывчатки.

