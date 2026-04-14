Суд отправил украинца с бомбой в колонию за неудавшийся теракт Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта под Херсоном

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Гулая к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта, рассказал ТАСС представитель суда. Обвиняемый планировал подорвать тыловой наблюдательный пост российских военных в Херсонской области.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, — заключила инстанция.

Следствие установило, что Гулай вооружился взрывным устройством и направился к позициям ВС РФ в состоянии алкогольного опьянения. Взрывчатку фигурант нашел в селе Васильевка Каховского муниципального округа и некоторое время хранил у себя дома. Привести свой план в исполнение мужчина так и не смог, его заметили и задержали. Суд признал его виновным в покушении на жизнь военнослужащих и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену. Он пытался работать на оборонном предприятии для сбора конфиденциальной информации в пользу украинской террористической организации.

Прежде Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).