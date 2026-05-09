09 мая 2026 в 02:35

Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии

РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали 16 колумбийских наемников

В Харьковской области ликвидированы 16 колумбийских наемников, служивших в составе националистического батальона «Карпатская сечь», сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Столкновение произошло в конце апреля 2026 года.

Это случилось на одном из тактических направлении. Там подразделение 7-го отдельного мотострелкового полка и отряд «Шторм» отразили наступление группы наемников.

Всего их прибыло 42, 18 наступали, 16 уничтожены, один — в плену, — сообщил источник.

Отмечается, что наемники входили в состав бригады нацгвардии «Хартия» и были прикомандированы к 49-му отдельному штурмовому батальону «Карпатская сечь». По словам представителя силовых структур, батальон понес значительные потери и испытывает нехватку личного состава, из-за чего к нему были направлены иностранные наемники.

Также утверждается, что один из наемников, Уильям Андрес Гальего Ороско с позывным Cantor, сдался в плен, хотя ранее считался ликвидированным. Второй наемник был ранен, после чего погиб в результате удара беспилотника.

Ранее источник, имеющий отношение к рынку вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток, рассказал, что в ВСУ не учитывают количество погибших колумбийских наемников, а также не предоставляют информация о тех, кто продолжает участвовать в боевых действиях на украинской территории. По его информации, набор наемников осуществляется незаконными методами, поэтому их родственники не имеют никаких сведений.

