09 мая 2026 в 02:14

Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики

Захарова заявила, что в Прибалтике идет борьба за историческую память

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Жители прибалтийских стран начинают осознавать попытки «перепрошить» их историческую память и лишить связи с прошлым, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на сообщения о росте интереса к поездкам в Нарву, где жители приграничных районов стремятся увидеть празднование 9 Мая хотя бы через границу.

В странах Балтии люди сопротивляются. Они знают историю, они понимают, что с ними хотят сделать. Их хотят даже не обмануть, их хотят перепрошить. И они хотят донести своим детям, своим будущим поколениям эту правду, — сказала дипломат.

Она добавила, что подобные процессы связаны с попытками воздействия на сознание и нередко описываются как «когнитивные войны». Захарова заявила, что подобное «надругательство над ментальностью народов» и разрыв с историческими корнями является крайне опасным явлением.

Ранее она говорила, что весь мир должен услышать предупреждение России президенту Украины Владимиру Зеленскому, который угрожает параду Победы, и осознать серьезность момента. По ее словам, западные страны, вопреки заявлениям Зеленского, пытаются не замечать и не воспринимать его угрозы.

Власть
Россия
Прибалтика
Мария Захарова
