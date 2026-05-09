Весь мир должен услышать предупреждение России президенту Украины Владимиру Зеленскому, который угрожает параду Победы, и осознать серьезность момента, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, западные страны, вопреки заявлениям Зеленского, пытаются не замечать и не воспринимать его угрозы.

Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад, это коллективное западное меньшинство, делает все, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского, — сказала Захарова.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил Владимиру Зеленскому, что цена его заявлений может быть очень высокой. Минобороны РФ ясно предупредило о последствиях в случае возможных атак ВСУ на парад Победы в Москве, отметил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не нуждается ни в чьем дозволении, чтобы провести парад Победы. Он также осудил слова Зеленского и назвал это глупыми шутками.