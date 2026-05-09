Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко

Президент США Дональд Трамп сравнил операции американских ВМС в отношении танкеров Ирана в Ормузском проливе с «очень выгодным пиратством». Но эту практику на вооружение взяли на только Штаты — страны Европы открыли охоту на суда РФ, пытаясь устроить блокаду России на Балтике. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, как пиратство становится частью современной экономики и к чему это может привести.

Как зарабатывают США

На мероприятии во Флориде 2 мая Трамп заявил, что США в Ормузском проливе действуют «как пираты», и назвал это очень прибыльным бизнесом. Речь идет, в частности, об объявленной Вашингтоном операции «Свобода». Ее номинальная цель — сопровождение судов, заблокированных Ираном в акватории. При этом американцы параллельно атакуют танкеры Исламской Республики — к примеру, они захватили два судна Majestic и Tifani, похитив 3,8 млн баррелей иранской нефти.

Как бы провокационно ни звучали слова Трампа, морское пиратство постепенно становится новой нормой в международных отношениях. Россия первой прочувствовала на себе эти изменения: уже несколько лет наши корабли под предлогом причастности к «теневому флоту», захватывают на Западе.

Швеция в начале мая взяла на абордаж два танкера в Балтийском море. До этого аналогичные операции проводили Франция, Литва, Дания, Германия, Польша и другие европейские государства. Премьер Британии Кир Стармер в марте пообещал задерживать все российские суда в Ла-Манше. Правда, с этим у него не задалось: РФ обеспечила им военный конвой, который донес до Лондона простую мысль: Москва будет жестко пресекать пиратские практики.

Как защищать российские суда

Проблема защиты отечественных танкеров от западных пиратов в том, что торговый флот РФ — один из самых больших в мире: к каждому судну военный корабль не приставишь. Возможный выход из ситуации предложили в Штатах. Еще в феврале 2025 года основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс в интервью Breitbart News призвал Трампа начать официально выдавать каперские патенты.

Понятно, что РФ против любых форм пиратства. Тем не менее, если покопаться в истории, опыт выдачи таких патентов у нас все же есть. Речь идет о единичном, но довольно успешном прецеденте в годы правления Ивана Грозного, который назначил немца Карстена Роде «морским атаманом». В царской грамоте от марта 1570 года говорилось: «…силой врагов взять, а корабли их огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять согласно нашего величества грамоты… А нашим воеводам и приказным людям того атамана Карстена Роде и его скиперов, товарищей и помощников в наших пристанищах на море и на земле в береженье и в чести держать».

В Ливонскую войну Роде с этой санкцией попил немало крови у шведов и поляков. Однако немца сгубила жадность: договор обязывал его отдавать процент с добычи в российскую казну, о чем «атаман» быстро забыл. Уже несколько месяцев спустя он попал в тюрьму в Копенгагене — о том, какими были его последние дни, ничего не известно.

К чему все идет

Судя по действиям и заявлениям зарубежных политиков, уже скоро морское пиратство признают нормой на государственном уровне. И следующий шаг на этом пути — каперские ЧВК. По словам профильных экспертов, если рассматривать подобные возможности всерьез, то для начала такой деятельности нужно не так уж много средств.

В первую очередь не требуются специализированные корабли — достаточно модифицировать подержанные гражданские лодки. Лучше всего для этого подойдут «фруктовозы» — быстрые и маневренные суда, стоимость которых на отечественном рынке, например, оценивается в 40–150 млн рублей. Еще миллионов 40 уйдет на «тюнинг» — то есть оснащение всем необходимым. Зато какие открываются перспективы…

Стоит подчеркнуть, что это ни в коей мере не призыв к подобного рода деятельности. Пиратство, будь оно государственным или частным, — всегда преступление. Но, к сожалению, именно в направлении новых «темных веков» или, если хотите, «новой Тортуги» сейчас движутся международные отношения на море. И вопрос тут только в том, руководство какой страны первым дойдет до подобных «светлых» мыслей и выпишет первый каперский патент.

