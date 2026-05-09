09 мая 2026 в 02:57

Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия по Украине, передает пресс-служба Белого дома. Он заявил, что считает такой вариант развития событий допустимым.

Американский лидер сделал это заявление, отвечая на вопрос журналистов о перспективах режима прекращения огня. Других подробностей о возможных сроках или условиях продления перемирия Трамп не привел.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая стало результатом инициативы Трампа. По его словам, решение связано именно с предложением американской стороны.

В Минобороны до этого сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие, объявленное в дни празднования 9 Мая. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

