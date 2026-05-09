Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина

Певица Лариса Долина выпустила новую композицию, посвященную мошенничеству с ее бывшей квартирой. Что об этом известно, какие проблемы со здоровьем были у артистки?

Песня про квартиру

Лариса Долина своем Telegram-канале представила новую песню «Момент истины». В композиции певица сравнила свой жизненный путь с распятием и упомянула проклятия в свой адрес.

«Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делав шаг вперед», — говорится в тексте песни.

Подписчики Долиной поблагодарили ее за творчество и назвали песню шедевром. Некоторые комментаторы пошутили, что композиция тронула до слез, и спросили, куда переводить деньги на новую квартиру.

Хайп на скандале

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что Долина выпустила песню об афере с квартирой ради привлечения внимания к своей персоне. При этом, по его словам, исполнительница своими действиями оттолкнула от себя публику.

«На самом деле, после действий Ларисы Александровны [Долиной] не особо верится в искренние намерения по выпуску песни [„Момент истины“]. По сути, решения певицы отвернули ее от публики. Это не население озлобилось против нее, она своими действиями показала, как относится к людям, к их мнению и комментариям. Тема со скандалом вокруг квартиры уже начала потихоньку затухать, но все равно находится в топовой повестке. Мне кажется, что как раз этим и может воспользоваться команда Долиной, а также она сама, создав определенную волну привлечения внимания к своей персоне», — пояснил Рудченко.

Он подчеркнул, что негативное восприятие публики вызвано отношением Долиной к окружающим, ее высокомерием и надменностью. По мнению продюсера, новая жалобная песня певицы — это последняя попытка артистки вернуть утраченную любовь аудитории.

Что со здоровьем Долиной

29 апреля Ларисе Долиной стало плохо в арендованной квартире, и она вызвала скорую помощь из-за сильной боли в спине. По информации издания, артистка несколько часов лежала на кровати и не могла встать, резкая боль отдавала в ногу.

Позже певицу госпитализировали в больницу и поставили несколько диагнозов. К настоящему времени ее выписали.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин сообщил, что с Ларисой Александровной уже все в порядке, «все под контролем», она не в больнице. Врач-реабилитолог Александр Шишонин пояснил NEWS.ru, что проблемы со спиной (остеохондроз) часто возникают на фоне стресса. Суды с Полиной Лурье из-за квартиры могли всерьез «обрушить» здоровье артистки, отметил доктор.

«Стресс начинается — мышца шейная сжимается, нарушается кровоснабжение. Соответственно, страдают связки, позвонки, диски межпозвонковые начинают „сползать“ — сдавливают нервы, сосуды. [Как следствие], боли, может давление подниматься», — сказал он.

