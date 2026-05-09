День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 02:46

В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО

В Ростехе заявили, что они обеспечивают около 80% потребностей ВС РФ в зоне СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что они обеспечивают около 80% потребностей российской армии в рамках специальной военной операции, передает ТАСС. Там отметили, что предприятия продолжают работать в усиленном режиме для выполнения задач фронта.

Сегодня Ростех так же мобилизован на решение задач фронта и обеспечивает порядка 80% всех потребностей российской армии в рамках специальной военной операции, — сказано в сообщении.

В Ростехе заявили, что многие заводы, являющиеся правопреемниками советских стратегических предприятий, функционируют без выходных и в несколько смен. Также в корпорации подчеркнули, что за время СВО были произведены крупные объемы боеприпасов и тысячи единиц военной техники, включая танки, авиацию, артиллерию, беспилотники и ракетные комплексы.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил: компания в 2025 году начала поставлять в российские войска новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма». Калибр новой боевой машины составляет 300 миллиметров.

Регионы
Россия
Ростех
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.