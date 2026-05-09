В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО В Ростехе заявили, что они обеспечивают около 80% потребностей ВС РФ в зоне СВО

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что они обеспечивают около 80% потребностей российской армии в рамках специальной военной операции, передает ТАСС. Там отметили, что предприятия продолжают работать в усиленном режиме для выполнения задач фронта.

Сегодня Ростех так же мобилизован на решение задач фронта и обеспечивает порядка 80% всех потребностей российской армии в рамках специальной военной операции, — сказано в сообщении.

В Ростехе заявили, что многие заводы, являющиеся правопреемниками советских стратегических предприятий, функционируют без выходных и в несколько смен. Также в корпорации подчеркнули, что за время СВО были произведены крупные объемы боеприпасов и тысячи единиц военной техники, включая танки, авиацию, артиллерию, беспилотники и ракетные комплексы.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил: компания в 2025 году начала поставлять в российские войска новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма». Калибр новой боевой машины составляет 300 миллиметров.