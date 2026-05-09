09 мая 2026 в 03:50

Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы

Гриб предложил ввести доплаты к 9 Мая для военнослужащих

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дополнительные выплаты ко Дню Победы следует ввести для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он отметил, что на сегодняшний день выплаты в честь праздника предусмотрены для ветеранов, однако поддержка могла бы быть расширена.

В День Победы уже есть выплаты нашим ветеранам, но было бы неплохо, если бы получали дополнительные выплаты наши военнослужащие. В честь Дня Победы выплаты могут получать и сотрудники правоохранительных органов, — заявил Гриб.

Он подчеркнул, что праздничные даты часто связаны с дополнительными расходами для семей. Поэтому подобные выплаты могли бы стать отдельной мерой социальной поддержки.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил о необходимости расширить круг получателей выплат за гибель участников специальной военной операции. Он уточнил, что на выплаты также должны иметь право взрослые дети, братья и сестры погибших военнослужащих.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

