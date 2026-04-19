Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 03:10

В России могут расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

Миронов призвал расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России нужно расширить круг получателей выплат за гибель участников специальной военной операции, заявил лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что на выплаты также должны иметь право взрослые дети, братья и сестры погибших военнослужащих.

Миронов напомнил, что законопроект об этом был внесен еще в декабре прошлого года, но правительство не дало на него положительного заключения, и документ застрял без движения. Парламентарий уже обратился за поддержкой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой.

Если кого-то смущает, что такой законопроект вносит «Справедливая Россия», пусть его внесет Минобороны. Если нет, мы будем добиваться принятия нашего законопроекта, — сказал лидер партии.

Ранее в Красноярском крае был задержан местный житель, подозреваемый в хищении выплат участникам спецоперации. Уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего жителя Ачинска. По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года подозреваемый организовал схему хищения денег. Фигурант организовывал заключение фиктивных браков между военнослужащими и жительницами Ачинска. После убытия троих мужчин к месту прохождения службы подозреваемый забрал у женщин банковские карты, на которые поступали денежные выплаты бойцов, и присвоил средства.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.