В Одессе неизвестный открыл стрельбу в пиццерии

В Одессе на юге Украины произошел инцидент со стрельбой в пиццерии, передает издание «Страна.ua». Неизвестный открыл огонь из оружия внутри заведения, после чего скрылся.

Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов, отметили в источнике. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Ранее в бразильском городе Рио-Бранко, административном центре штата Акри на западе страны, 13-летний подросток открыл огонь из пистолета в здании местной школы. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. После стрельбы подросток самостоятельно сдался прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов.

До этого во время выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме раздались выстрелы в нескольких кварталах от здания, в районе Монумента Вашингтона. Правоохранители ранили одного человека, здание было оцеплено спецслужбами. По информации американских СМИ, Трамп проводил встречу с представителями малого бизнеса.