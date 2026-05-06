Два человека погибли при стрельбе в бразильской школе

В бразильском городе Рио-Бранко, административном центре штата Акри на западе страны, 13-летний подросток открыл огонь из пистолета в здании местной школы. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство Xinhua Espanol.

По данным местной военной полиции, нападавший вошел в учебное заведение с оружием и произвел несколько выстрелов. Мотивы преступления пока не установлены. Инцидент произошел в начале учебного дня, когда в школе находилось максимальное количество учеников и персонала.

После стрельбы подросток самостоятельно сдался прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Его задержали и доставили в полицейский участок для дачи показаний.

Отчим мальчика, которому принадлежал пистолет, также был задержан военной полицией. Ему вменяется нарушение правил хранения оружия, что привело к свободному доступу к нему со стороны несовершеннолетнего.

Власти штата Акри уже заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Учебное заведение закрыто на неопределенный срок, с учениками и родителями работают психологи.

